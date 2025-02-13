С Путиным и Трампом завтра может быть иначе, чем сегодня — Фесенко
Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп подружится с Путиным и принудит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и особенно с Трампом завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят, не означает, что именно так и будет… Если в ближайшее время (возможно после Мюнхена, до конца февраля) у нас будет конкретная информация о начале рабочих мирных переговоров, вот тогда точно можно будет сказать, что переговорный процесс вышел на качественно новый уровень. В противном случае это будет означать, что в позиции России ничего не изменилось. Путин начал психологически обрабатывать Трампа, но не собирается идти на компромиссный вариант завершения войны, как хотят в команде Трампа.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: переговоры, Путин, Трамп, фесенко;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 09:24;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп подружится с Путиным и принудит нас к…".