З Путіним і Трампом завтра може бути інакше, ніж сьогодні – Фесенко
Хтось уже очікує, що завтра буде мир, а хтось в паніці, що Трамп задружиться з Путіним і примусить нас до миру на російських умовах. Раджу всім трохи заспокоїтись. З Путіним і, особливо з Трампом, завтра може бути інакше, ніж сьогодні, а тим більше вчора. І те, що вони кажуть не означає, що саме так і буде… Якщо найближчим часом (можливо після Мюнхена, до кінця лютого) ми матимемо конкретну інформацію про початок робочих мирних переговорів, ось тоді точно можна буде сказати, що переговорний процес вийшов на якісно новий рівень. А якщо ні, то це означатиме, що в позиції Росії нічого не помінялося. Просто Путін почав психологічно обробляти Трампа, але не збирається йти на компромісний варіант завершення війни, як хочуть в команді Трампа.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: переговоры, путін, Трамп, фесенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 09:24;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хтось уже очікує, що завтра буде мир, а хтось в паніці, що Трамп задружиться з Путіним і примусить нас до…".