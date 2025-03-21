Мы за шаг от полного прекращения огня — спикер Госдепа США
Фото: Тэмми Брюс/Instagram
Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня. И тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о крепком мире, на который могут положиться люди Украины и России и весь мир. И это то, чего Америка помогла достичь, и это то, что мы продолжаем делать каждый день.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: госдеп США, мир, мирные переговоры, прекращение огня, сша;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 10:54;
Корреспондент Тэмми Брюс, спикер Госдепа США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня. И тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на…".