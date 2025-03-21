Мы за шаг от полного прекращения огня — спикер Госдепа США

Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня. И тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о крепком мире, на который могут положиться люди Украины и России и весь мир. И это то, чего Америка помогла достичь, и это то, что мы продолжаем делать каждый день.