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Мы за шаг от полного прекращения огня — спикер Госдепа США

Мир 10:54   21.03.2025
Тэмми Брюс
спикер Госдепа США
Мы за шаг от полного прекращения огня — спикер Госдепа США Фото: Тэмми Брюс/Instagram

Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня. И тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о крепком мире, на который могут положиться люди Украины и России и весь мир. И это то, чего Америка помогла достичь, и это то, что мы продолжаем делать каждый день.

Автор: Тэмми Брюс, спикер Госдепа США
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 10:54;

  • Корреспондент Тэмми Брюс, спикер Госдепа США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня. И тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на…".