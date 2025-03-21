Ми за крок від повного припинення вогню – речниця Держдепу США
Фото: Теммі Брюс/Інстаграм
Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню. І тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися люди України та Росії та весь світ. І це те, що Америка допомогла досягти, і це те, що ми продовжуємо робити щодня.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: госдеп США, мир, мирные переговоры, прекращение огня, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 10:54;
Кореспондент Теммі Брюс, речниця Держдепу США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню. І тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на…".