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Ми за крок від повного припинення вогню – речниця Держдепу США

Політика 10:54   21.03.2025
Теммі Брюс
речниця Держдепу США
Ми за крок від повного припинення вогню – речниця Держдепу США Фото: Теммі Брюс/Інстаграм

Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню. І тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися люди України та Росії та весь світ. І це те, що Америка допомогла досягти, і це те, що ми продовжуємо робити щодня.

Автор: Теммі Брюс, речниця Держдепу США
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 10:54;

  • Кореспондент Теммі Брюс, речниця Держдепу США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню. І тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на…".