Ми за крок від повного припинення вогню – речниця Держдепу США

Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню. І тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися люди України та Росії та весь світ. І це те, що Америка допомогла досягти, і це те, що ми продовжуємо робити щодня.