Сложно, но не критично — Свириденко о пошлинах США для Украины
Фото: Юлия Свириденко/Facebook
Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина в 10%. Каких-то отдельных высших пошлин, как у Молдовы 31% или в ЕС 20%, в отношении Украины нет… Сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Потому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина, Экономика; Теги: пошлина, сша, тарифы, Трамп, Украина;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 11:49;
Корреспондент Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина в 10%.…".