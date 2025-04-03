Сложно, но не критично — Свириденко о пошлинах США для Украины

Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина в 10%. Каких-то отдельных высших пошлин, как у Молдовы 31% или в ЕС 20%, в отношении Украины нет… Сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Потому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия.