Без дополнительных условий и с мониторингом США — Макрон про прекращение огня
Фото: president.gov.ua
Мы отвергаем любые предложения по дополнительным условиям. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня… Участники «коалиции желающих» потребуют 30-дневного прекращения огня, и главную роль в мониторинге будут играть американцы, однако участвовать в этом будут все партнеры. В случае нарушения мы пришли к соглашению о введении против РФ масштабных санкций.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина, Фронт; Теги: война, макрон, мир, переговоры, перемирие, прекращение огня;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 16:47;
Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы отвергаем любые предложения по дополнительным условиям. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня… Участники…".