Без дополнительных условий и с мониторингом США — Макрон про прекращение огня

Мы отвергаем любые предложения по дополнительным условиям. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня… Участники «коалиции желающих» потребуют 30-дневного прекращения огня, и главную роль в мониторинге будут играть американцы, однако участвовать в этом будут все партнеры. В случае нарушения мы пришли к соглашению о введении против РФ масштабных санкций.