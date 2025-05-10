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Без дополнительных условий и с мониторингом США — Макрон про прекращение огня

Мир 16:47   10.05.2025
Эмманюэль Макрон
президент Франции
Без дополнительных условий и с мониторингом США — Макрон про прекращение огня Фото: president.gov.ua

Мы отвергаем любые предложения по дополнительным условиям. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня… Участники «коалиции желающих» потребуют 30-дневного прекращения огня, и главную роль в мониторинге будут играть американцы, однако участвовать в этом будут все партнеры. В случае нарушения мы пришли к соглашению о введении против РФ масштабных санкций.

Автор: Эмманюэль Макрон, президент Франции
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы отвергаем любые предложения по дополнительным условиям. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня… Участники…".