Мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра — Порошенко
Скриншот
Планом умиротворения путина мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра. Но мы хорошо знаем из истории, что единственный путь к справедливому миру – это наказать и изолировать зверя… Только мир через силу будет гарантировать, что украинские мамы не будут вытирать детские слезы из-за российских ракет. Украинцы наконец-то будут спать в кроватях, а не ванных комнатах. А роддома никогда не будут ассоциироваться со словом «жертвы».
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: мир, обстрелы, Порошенко, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра — Порошенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 10:24;
Корреспондент Петр Порошенко, 5-й президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Планом умиротворения путина мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра. Но мы хорошо знаем из истории, что единственный путь…".