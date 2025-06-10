Мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра — Порошенко

Планом умиротворения путина мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра. Но мы хорошо знаем из истории, что единственный путь к справедливому миру – это наказать и изолировать зверя… Только мир через силу будет гарантировать, что украинские мамы не будут вытирать детские слезы из-за российских ракет. Украинцы наконец-то будут спать в кроватях, а не ванных комнатах. А роддома никогда не будут ассоциироваться со словом «жертвы».