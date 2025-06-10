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Мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра — Порошенко

Мир 10:24   10.06.2025
Петр Порошенко
5-й президент Украины
Мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра — Порошенко Скриншот

Планом умиротворения путина мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра. Но мы хорошо знаем из истории, что единственный путь к справедливому миру – это наказать и изолировать зверя… Только мир через силу будет гарантировать, что украинские мамы не будут вытирать детские слезы из-за российских ракет. Украинцы наконец-то будут спать в кроватях, а не ванных комнатах. А роддома никогда не будут ассоциироваться со словом «жертвы».

Автор: Петр Порошенко, 5-й президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 10:24;

  • Корреспондент Петр Порошенко, 5-й президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Планом умиротворения путина мир лишь глубже погружает голову в пасть тигра. Но мы хорошо знаем из истории, что единственный путь…".