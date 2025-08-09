Трамп находится на распутье Черчилля и Чемберлена — дочь Кита Келлога
Фото: Меган Моббс/Instagram
Становится все более очевидно, что президент Трамп находится на распутье Черчилля и Чемберлена. Нельзя обменять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и всего свободного мира.
9 августа 2025
