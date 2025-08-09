Live
Трамп находится на распутье Черчилля и Чемберлена — дочь Кита Келлога

Мир 21:38   09.08.2025
Меган Моббс
президент фонда R.T. Weatherman Foundation
Трамп находится на распутье Черчилля и Чемберлена — дочь Кита Келлога Фото: Меган Моббс/Instagram

Становится все более очевидно, что президент Трамп находится на распутье Черчилля и Чемберлена. Нельзя обменять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и всего свободного мира.

Автор: Меган Моббс, президент фонда R.T. Weatherman Foundation
