Трамп находится на распутье Черчилля и Чемберлена — дочь Кита Келлога

Становится все более очевидно, что президент Трамп находится на распутье Черчилля и Чемберлена. Нельзя обменять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности. Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов и всего свободного мира.