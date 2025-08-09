Live
Трамп перебуває на роздоріжжі Черчілля та Чемберлена – дочка Кіта Келлога

Політика 21:38   09.08.2025
Меган Моббс
президентка фонду R.T. Weatherman Foundation
Трамп перебуває на роздоріжжі Черчілля та Чемберлена – дочка Кіта Келлога Фото: Меган Моббс/інстаграм

Стає все очевидніше, що президент Трамп перебуває на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Не можна обміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та всього вільного світу.

Автор: Меган Моббс, президентка фонду R.T. Weatherman Foundation
