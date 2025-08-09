Трамп перебуває на роздоріжжі Черчілля та Чемберлена – дочка Кіта Келлога

Стає все очевидніше, що президент Трамп перебуває на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Не можна обміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та всього вільного світу.