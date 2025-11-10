Мы уже быстро настраиваемся — депутат из Харькова о блэкауте

Возле магазинчиков снова гудят генераторы. Люди спокойны, запасаются водой. Расспрашивают, работает ли где банкомат. Покупала я капусту, а электронные весы у продавщицы все время сбивались. Ибо и на эти весы влияет тот хаос и беспорядок, который жестоко и вдохновенно несет миру северный враг-сосед. Лишь с третьего раза весы настроились, мы облегченно вздохнули и заулыбались. Мы уже тоже быстро настраиваемся.