Ми вже швидко налаштовуємося – депутатка з Харкова про блекаут
Галина Куц/фейсбук
Біля магазинчиків знову гудуть генератори. Люди спокійні, запасаються водою. Розпитують, чи працює десь банкомат. Купувала я капустину, а електронна вага у продавчині весь час збивалася. Бо й на цю вагу впливає той хаос і безлад, який жорстоко-натхненно несе світу північний ворог-сусід. Лише за третім разом вага налаштувалася, ми полегшено зітхнули та заусміхалися. Бо ми вже теж швидко налаштовуємося.
Новини за темою:
Категорії: Сказано, Суспільство, Харків; Теги: аварийные отключения, блекаут, електрика, Харків;
Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 11:07;