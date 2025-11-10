Ми вже швидко налаштовуємося – депутатка з Харкова про блекаут

Біля магазинчиків знову гудуть генератори. Люди спокійні, запасаються водою. Розпитують, чи працює десь банкомат. Купувала я капустину, а електронна вага у продавчині весь час збивалася. Бо й на цю вагу впливає той хаос і безлад, який жорстоко-натхненно несе світу північний ворог-сусід. Лише за третім разом вага налаштувалася, ми полегшено зітхнули та заусміхалися. Бо ми вже теж швидко налаштовуємося.