Ми вже швидко налаштовуємося – депутатка з Харкова про блекаут

Сказано 11:07   10.11.2025
Галина Куц
депутатка Харківської облради
Біля магазинчиків знову гудуть генератори. Люди спокійні, запасаються водою. Розпитують, чи працює десь банкомат. Купувала я капустину, а електронна вага у продавчині весь час збивалася. Бо й на цю вагу впливає той хаос і безлад, який жорстоко-натхненно несе світу північний ворог-сусід. Лише за третім разом вага налаштувалася, ми полегшено зітхнули та заусміхалися. Бо ми вже теж швидко налаштовуємося.
Автор: Галина Куц, депутатка Харківської облради
