У Франції під час посухи корів годують листям і гілками ясена (відео)
На півдні Франції, де навесні пасовища вигоріли на сонці і схожі на пустелю, щоб прогодувати худобу, місцеві фермери вдалися до методу, який існує тисячі років, повідомляє DW .
У Франції деякі фермери годують худобу листям ясена, коли закінчується трава. До цієї давньої практики повернулися через посуху. Так тварини гарантовано отримують зелень, а фермерам не доводиться купувати сіно.
Дерева обрізають кожні 5-15 років. Стебла і гілки стають кормом для худоби. Поки ростуть нові гілки, фермери йдуть до інших дерев.
Ясен середнього розміру може прогодувати 6-8 корів. Листя корисне для здоров’я худоби, бо це свіжий корм з вітамінами. Сухе листя і гілки – хороший замінник взимку сіна. А ще дерева відкидають тінь влітку і підтримують різноманіття флори.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 12:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півдні Франції, де навесні пасовища вигоріли на сонці і схожі на пустелю, щоб прогодувати худобу, місцеві фермери вдалися до методу, який існує тисячі років, повідомляє DW . ".