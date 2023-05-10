У Франції під час посухи корів годують листям і гілками ясена (відео)

На півдні Франції, де навесні пасовища вигоріли на сонці і схожі на пустелю, щоб прогодувати худобу, місцеві фермери вдалися до методу, який існує тисячі років, повідомляє DW .

У Франції деякі фермери годують худобу листям ясена, коли закінчується трава. До цієї давньої практики повернулися через посуху. Так тварини гарантовано отримують зелень, а фермерам не доводиться купувати сіно.

Дерева обрізають кожні 5-15 років. Стебла і гілки стають кормом для худоби. Поки ростуть нові гілки, фермери йдуть до інших дерев.

Ясен середнього розміру може прогодувати 6-8 корів. Листя корисне для здоров’я худоби, бо це свіжий корм з вітамінами. Сухе листя і гілки – хороший замінник взимку сіна. А ще дерева відкидають тінь влітку і підтримують різноманіття флори.