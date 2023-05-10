Live
  • Середа 10.05.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.09
    • 🟢

У Франції під час посухи корів годують листям і гілками ясена (відео)

Світ 12:35   10.05.2023
Оксана Якушко
У Франції під час посухи корів годують листям і гілками ясена (відео)

На півдні Франції, де навесні пасовища вигоріли на сонці і схожі на пустелю, щоб прогодувати худобу, місцеві фермери вдалися до методу, який існує тисячі років, повідомляє DW

У Франції деякі фермери годують худобу листям ясена, коли закінчується трава. До цієї давньої практики повернулися через посуху. Так тварини гарантовано отримують зелень, а фермерам не доводиться купувати сіно.

Дерева обрізають кожні 5-15 років. Стебла і гілки стають кормом для худоби. Поки ростуть нові гілки, фермери йдуть до інших дерев.

Ясен середнього розміру може прогодувати 6-8 корів. Листя корисне для здоров’я худоби, бо це свіжий корм з вітамінами. Сухе листя і гілки – хороший замінник взимку сіна. А ще дерева відкидають тінь влітку і підтримують різноманіття флори.

Читайте також: За час окупації загинуло 2000 корів: історія провідної ферми Харківщини

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

11:23
На Харківщині «чорні лісоруби» з Полтавщини нарубали дерев на 120 тис. грн
13:17
Обрізка дерев «під стовп» у Харкові: активісти нарахували 200 тис грн збитків
15:00
На будівлі мерії французького міста замайорів прапор Лозової (фото)
14:18
Коли краще саджати городину і доглядати за садом у квітні 2023 року
16:20
Розмінування та подорожчання – ХОВА про головні проблеми фермерів Харківщини

  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Франції під час посухи корів годують листям і гілками ясена (відео)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 12:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півдні Франції, де навесні пасовища вигоріли на сонці і схожі на пустелю, щоб прогодувати худобу, місцеві фермери вдалися до методу, який існує тисячі років, повідомляє DW . ".