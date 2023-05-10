Во Франции во время засухи коров кормят листьями и ветвями ясеня (видео)
На юге Франции, где весной пастбища выгорели на солнце и похожи на пустыню, чтобы прокормить скот, местные фермеры прибегли к методу, который существует тысячи лет, сообщает DW.
Во Франции некоторые фермеры кормят скот листьями ясеня, когда заканчивается трава. К этой давней практике вернулись из-за засухи. Так животные гарантированно получают зелень, а фермерам не приходится покупать сено.
Деревья обрезают каждые 5-15 лет. Стебли и ветки становятся кормом для скота. Пока растут новые ветви, фермеры идут к другим деревьям.
Ясень среднего размера может прокормить 6-8 коров. Листья полезны для здоровья скота, потому что это свежий корм с витаминами. Сухие листья и ветки – хороший заменитель зимой сена. А еще деревья отбрасывают тень летом и поддерживают разнообразие флоры.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 12:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На юге Франции, где весной пастбища выгорели на солнце и похожи на пустыню, чтобы прокормить скот, местные фермеры прибегли к методу, который существует тысячи лет, сообщает DW.".