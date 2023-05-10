Во Франции во время засухи коров кормят листьями и ветвями ясеня (видео)

На юге Франции, где весной пастбища выгорели на солнце и похожи на пустыню, чтобы прокормить скот, местные фермеры прибегли к методу, который существует тысячи лет, сообщает DW.

Во Франции некоторые фермеры кормят скот листьями ясеня, когда заканчивается трава. К этой давней практике вернулись из-за засухи. Так животные гарантированно получают зелень, а фермерам не приходится покупать сено.

Деревья обрезают каждые 5-15 лет. Стебли и ветки становятся кормом для скота. Пока растут новые ветви, фермеры идут к другим деревьям.

Ясень среднего размера может прокормить 6-8 коров. Листья полезны для здоровья скота, потому что это свежий корм с витаминами. Сухие листья и ветки – хороший заменитель зимой сена. А еще деревья отбрасывают тень летом и поддерживают разнообразие флоры.