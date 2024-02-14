Мільйонер копирсався у смітнику, накопичив €700 тисяч і купив 10-ий будинок

80-річний німецький мільйонер витрачає на їжу на місяць не більше 5 євро, решту він знаходить на смітниках, пише BILD.

80-річний Хайнц Б. із міста Дармштадт виглядає як жебрак. Він риється у смітті та збирає мотлох. Колишній електроінженер живе один, отримує пенсію в 3600 євро та економить абсолютно на всьому: на їжі, одязі та відпочинку. Взимку він топить будинок деревними відходами зі смітника. Він не має мобільного телефону. Його єдині великі витрати – ноутбук і доступ в інтернет, щоб вести справи та дивитися в YouTube бізнес-лекції.

«Я живу ощадливо, так я вихований! — каже німець. — На їжу я не витрачаю навіть 5 євро на місяць. Може, куплю трохи олії для смаження або ще щось, якщо закінчиться. Але більшу частину їжі я знаходжу у смітті. Люди марнотратні та викидають стільки, що можна прогодувати цілу родину! Наприклад, купують пачку сосисок, з’їдають одну, а решту просто викидають», – розповідає Хайнц.

Бізнес-модель Хайнца полягає у купівлі будинків, які він самостійно ремонтує, а потім здає в оренду. Пенсіонер каже, що це найкращий спосіб урятувати накопичення від інфляції. Нещодавно він накопичив 700 000 євро і купив на них уже десятий будинок. Усі будинки знаходяться поряд, щоб чоловік міг об’їжджати їх велосипедом. В них Хайнц сам робить весь ремонт для мешканців. А бухгалтерські книги з точними розрахунками розкидані на підлозі його будинку — він не хоче витрачатися навіть на полицю.