Мільйонер копирсався у смітнику, накопичив €700 тисяч і купив 10-ий будинок
80-річний німецький мільйонер витрачає на їжу на місяць не більше 5 євро, решту він знаходить на смітниках, пише BILD.
80-річний Хайнц Б. із міста Дармштадт виглядає як жебрак. Він риється у смітті та збирає мотлох. Колишній електроінженер живе один, отримує пенсію в 3600 євро та економить абсолютно на всьому: на їжі, одязі та відпочинку. Взимку він топить будинок деревними відходами зі смітника. Він не має мобільного телефону. Його єдині великі витрати – ноутбук і доступ в інтернет, щоб вести справи та дивитися в YouTube бізнес-лекції.
«Я живу ощадливо, так я вихований! — каже німець. — На їжу я не витрачаю навіть 5 євро на місяць. Може, куплю трохи олії для смаження або ще щось, якщо закінчиться. Але більшу частину їжі я знаходжу у смітті. Люди марнотратні та викидають стільки, що можна прогодувати цілу родину! Наприклад, купують пачку сосисок, з’їдають одну, а решту просто викидають», – розповідає Хайнц.
Бізнес-модель Хайнца полягає у купівлі будинків, які він самостійно ремонтує, а потім здає в оренду. Пенсіонер каже, що це найкращий спосіб урятувати накопичення від інфляції. Нещодавно він накопичив 700 000 євро і купив на них уже десятий будинок. Усі будинки знаходяться поряд, щоб чоловік міг об’їжджати їх велосипедом. В них Хайнц сам робить весь ремонт для мешканців. А бухгалтерські книги з точними розрахунками розкидані на підлозі його будинку — він не хоче витрачатися навіть на полицю.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 15:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "80-річний німецький мільйонер витрачає на їжу на місяць не більше 5 євро, решту він знаходить на смітниках, пише BILD. ".