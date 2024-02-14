Странный миллионер: рылся в мусорке, накопил €700 тысяч и купил 10-ый дом
80-летний немецкий миллионер тратит на еду в месяц не более 5 евро, остальное он находит на помойках, пишет BILD.
80-летний Хайнц Б. из города Дармштадт выглядит как нищий старик. Он роется в мусоре и собирает хлам. Бывший электроинженер живёт один, получает пенсию в 3600 евро и экономит абсолютно на всём: на еде, одежде и отдыхе. Зимой он топит дом древесными отходами с помойки. У него нет мобильного телефона. Его единственные крупные траты — ноутбук и доступ в интернет, чтобы вести дела и смотреть в YouTube бизнес-лекции.
«Я живу экономно, так я воспитан! — говорит немец. — На еду я не трачу даже 5 евро в месяц. Может, куплю немного масла для жарки или что-то ещё, если закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальное просто выбрасывают», — рассказывает Хайнц.
Бизнес-модель Хайнца состоит в покупке домов, которые он самостоятельно ремонтирует, а потом сдает в аренду. Пенсионер говорит, что это лучший способ спасти накопления от инфляции. Недавно он накопил 700 000 евро и купил на них уже десятый дом. Все дома находятся рядом, чтобы мужчина мог объезжать их на велосипеде. В них Хайнц сам делает весь ремонт для жильцов. А бухгалтерские книги с точными подсчётами разбросаны на полу его дома — он не хочет тратиться даже на полку.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: аренда, германия, гроші, дім, деньги, дом, миллионер, мусорка, помойка, продукты, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 15:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "80-летний немецкий миллионер тратит на еду в месяц не более 5 евро, остальное он находит на помойках, пишет BILD. ".