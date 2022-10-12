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Барвінкове і ще п’ять сіл залишилися без газу: жителів просять перекрити крани

Суспільство 19:20   12.10.2022
Олена Нагорна
Барвінкове і ще п’ять сіл залишилися без газу: жителів просять перекрити крани

Місто Барвінкове, а також села Гусарівка, Нікополь, Друга Іванівка, Червона Балка та Дмитрівка у Харківській області тимчасово залишилися без газу.

Причина – пошкодження газопроводу, повідомляють у АТ “Харківгаз”.

Компанія просить мешканців самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення необхідних ремонтів та безпечного пуску газу до будинків.

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 19:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Барвінкове і ще п’ять сіл залишилися без газу: жителів просять перекрити крани".