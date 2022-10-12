Барвінкове і ще п’ять сіл залишилися без газу: жителів просять перекрити крани

Місто Барвінкове, а також села Гусарівка, Нікополь, Друга Іванівка, Червона Балка та Дмитрівка у Харківській області тимчасово залишилися без газу.

Причина – пошкодження газопроводу, повідомляють у АТ “Харківгаз”.

Компанія просить мешканців самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення необхідних ремонтів та безпечного пуску газу до будинків.