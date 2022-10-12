Барвінкове і ще п’ять сіл залишилися без газу: жителів просять перекрити крани
Місто Барвінкове, а також села Гусарівка, Нікополь, Друга Іванівка, Червона Балка та Дмитрівка у Харківській області тимчасово залишилися без газу.
Причина – пошкодження газопроводу, повідомляють у АТ “Харківгаз”.
Компанія просить мешканців самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення необхідних ремонтів та безпечного пуску газу до будинків.
Читайте також: За тиждень на Харківщині підключили до газу 1400 будинківКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: барвенково, газ, Харків, харьковгаз; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 19:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Барвінкове і ще п’ять сіл залишилися без газу: жителів просять перекрити крани".