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За тиждень на Харківщині підключили до газу 1400 будинків

Суспільство 15:51   10.10.2022
Олексій Наумов
За тиждень на Харківщині підключили до газу 1400 будинків

Газопостачання відновлюють у селах Балаклійської та Золочівської громад, Харківського та Куп’янського районів на Харківщині.

“Протягом тижня фахівці АТ “Харківгаз” відновили розподіл газу в 1,4 тис. домоволодінь області. Отже, природний газ після відновлення інфраструктури отримали чотири деокуповані села Балаклійської громади, чотири селища Харківського району, села Куп’янського району та Золочівської ОТГ”, – повідомили в пресслужбі АТ “Харківгаз”.

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Також, за інформацією газовиків, зараз тривають роботи з підключення газопостачання до домоволодінь Барвінкового та Балаклії.

Зазначимо, що перед газовиками газопроводи обстежують сапери – критична інфраструктура на Харківщині замінована.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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