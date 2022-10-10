За тиждень на Харківщині підключили до газу 1400 будинків

Газопостачання відновлюють у селах Балаклійської та Золочівської громад, Харківського та Куп’янського районів на Харківщині.

“Протягом тижня фахівці АТ “Харківгаз” відновили розподіл газу в 1,4 тис. домоволодінь області. Отже, природний газ після відновлення інфраструктури отримали чотири деокуповані села Балаклійської громади, чотири селища Харківського району, села Куп’янського району та Золочівської ОТГ”, – повідомили в пресслужбі АТ “Харківгаз”.

Також, за інформацією газовиків, зараз тривають роботи з підключення газопостачання до домоволодінь Барвінкового та Балаклії.

Зазначимо, що перед газовиками газопроводи обстежують сапери – критична інфраструктура на Харківщині замінована.