За тиждень на Харківщині підключили до газу 1400 будинків
Газопостачання відновлюють у селах Балаклійської та Золочівської громад, Харківського та Куп’янського районів на Харківщині.
“Протягом тижня фахівці АТ “Харківгаз” відновили розподіл газу в 1,4 тис. домоволодінь області. Отже, природний газ після відновлення інфраструктури отримали чотири деокуповані села Балаклійської громади, чотири селища Харківського району, села Куп’янського району та Золочівської ОТГ”, – повідомили в пресслужбі АТ “Харківгаз”.
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Також, за інформацією газовиків, зараз тривають роботи з підключення газопостачання до домоволодінь Барвінкового та Балаклії.
Зазначимо, що перед газовиками газопроводи обстежують сапери – критична інфраструктура на Харківщині замінована.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковгаз", газ, газоснабжение; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 15:51;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень на Харківщині підключили до газу 1400 будинків".