За неделю на Харьковщине подключили к газу 1400 домов
Газоснабжение восстанавливают в селах Балаклейской и Золочевской громад, Харьковского и Купянского районов на Харьковщине.
«В течение недели специалисты АО «Харьковгаз» возобновили распределение газа в 1,4 тыс. домовладений области. Следовательно, природный газ после восстановления инфраструктуры получили четыре деоккупированных села Балаклейской громады, четыре поселка Харьковского района, села Купянского района и Золочевской ОТГ», — сообщили в пресс-службе АО «Харьковгаз».
Читайте также: Синегубов сообщил, когда восстановят свет в Харькове и области
Также, по информации газовиков, сейчас продолжаются работы по подключению газоснабжения в домовладения Барвенково и Балаклеи.
Отметим, что перед газовиками газопроводы обследуют саперы — критическая инфраструктура на Харьковщине заминирована.Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковгаз", газ, газоснабжение; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «За неделю на Харьковщине подключили к газу 1400 домов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 15:51;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю на Харьковщине подключили к газу 1400 домов".