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За неделю на Харьковщине подключили к газу 1400 домов

Общество 15:51   10.10.2022
Алексей Наумов
За неделю на Харьковщине подключили к газу 1400 домов

Газоснабжение восстанавливают в селах Балаклейской и Золочевской громад, Харьковского и Купянского районов на Харьковщине.

«В течение недели специалисты АО «Харьковгаз» возобновили распределение газа в 1,4 тыс. домовладений области. Следовательно, природный газ после восстановления инфраструктуры получили четыре деоккупированных села Балаклейской громады, четыре поселка Харьковского района, села Купянского района и Золочевской ОТГ», — сообщили в пресс-службе АО «Харьковгаз».

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Также, по информации газовиков, сейчас продолжаются работы по подключению газоснабжения в домовладения Барвенково и Балаклеи.

Отметим, что перед газовиками газопроводы обследуют саперы — критическая инфраструктура на Харьковщине заминирована.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 15:51;

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