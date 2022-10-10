За неделю на Харьковщине подключили к газу 1400 домов

Газоснабжение восстанавливают в селах Балаклейской и Золочевской громад, Харьковского и Купянского районов на Харьковщине.

«В течение недели специалисты АО «Харьковгаз» возобновили распределение газа в 1,4 тыс. домовладений области. Следовательно, природный газ после восстановления инфраструктуры получили четыре деоккупированных села Балаклейской громады, четыре поселка Харьковского района, села Купянского района и Золочевской ОТГ», — сообщили в пресс-службе АО «Харьковгаз».

Также, по информации газовиков, сейчас продолжаются работы по подключению газоснабжения в домовладения Барвенково и Балаклеи.

Отметим, что перед газовиками газопроводы обследуют саперы — критическая инфраструктура на Харьковщине заминирована.