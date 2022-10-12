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Барвенково и еще пять сел остались без газа: жителей просят перекрыть краны

Общество 19:20   12.10.2022
Елена Нагорная
Барвенково и еще пять сел остались без газа: жителей просят перекрыть краны

Город Барвенково, а также села Гусаровка, Никополь, Вторая Ивановка, Червоная Балка и Дмитровка в Харьковской области временно остались без газа.

Причина — повреждение газопровода, сообщают в АО «Харьковгаз».

Компания просит жителей самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для проведения необходимых ремонтов и безопасного пуска газа в дом.

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Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 19:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Барвенково и еще пять сел остались без газа: жителей просят перекрыть краны".