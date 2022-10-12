Барвенково и еще пять сел остались без газа: жителей просят перекрыть краны
Город Барвенково, а также села Гусаровка, Никополь, Вторая Ивановка, Червоная Балка и Дмитровка в Харьковской области временно остались без газа.
Причина — повреждение газопровода, сообщают в АО «Харьковгаз».
Компания просит жителей самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для проведения необходимых ремонтов и безопасного пуска газа в дом.
Читайте также: За неделю на Харьковщине подключили к газу 1400 домовКатегории: Общество, Харьков; Теги: барвенково, газ, Харьков, харьковгаз; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 19:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Барвенково и еще пять сел остались без газа: жителей просят перекрыть краны".