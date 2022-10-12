Барвенково и еще пять сел остались без газа: жителей просят перекрыть краны

Город Барвенково, а также села Гусаровка, Никополь, Вторая Ивановка, Червоная Балка и Дмитровка в Харьковской области временно остались без газа.

Причина — повреждение газопровода, сообщают в АО «Харьковгаз».

Компания просит жителей самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для проведения необходимых ремонтов и безопасного пуска газа в дом.

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