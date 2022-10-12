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У Боровій 13 жовтня запрацює Укрпошта – люди зможуть отримати пенсії

Суспільство 21:21   12.10.2022
Олена Нагорна
У Боровій 13 жовтня запрацює Укрпошта – люди зможуть отримати пенсії

13 жовтня у селищі Борова Харківської області у тестовому режимі планує розпочати роботу пересувне відділення Укрпошти. Мешканці громади можуть отримати у ньому пенсії.

Робота з клієнтами має розпочатися близько 12:00 у приміщенні Укрпошти на вулиці Центральній, 2. Але час може змінюватись, оскільки залежить від ситуації в дорозі, повідомляє Борівська селищна рада.

Пенсії видаватимуть у порядку живої черги і виключно особисто в руки. При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код. На місці чергуватиме патруль поліції.

“Це буде перший, пробний день роботи такого відділення у деокупованій Боровій. Якщо хтось завтра не зможе отримати пенсію, не хвилюйтеся, держава виконає свої зобов‘язання перед пенсіонерами і всі пенсії обов‘язково будуть виплачені. Надалі буде розроблено чіткий графік роботи, а пересувні відділення згодом запрацюють також і в інших населених пунктах громади”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що офіційно про повне звільнення Борівської громади від окупантів повідомили 6 жовтня .

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 21:21;

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