У Боровій 13 жовтня запрацює Укрпошта – люди зможуть отримати пенсії
13 жовтня у селищі Борова Харківської області у тестовому режимі планує розпочати роботу пересувне відділення Укрпошти. Мешканці громади можуть отримати у ньому пенсії.
Робота з клієнтами має розпочатися близько 12:00 у приміщенні Укрпошти на вулиці Центральній, 2. Але час може змінюватись, оскільки залежить від ситуації в дорозі, повідомляє Борівська селищна рада.
Пенсії видаватимуть у порядку живої черги і виключно особисто в руки. При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код. На місці чергуватиме патруль поліції.
“Це буде перший, пробний день роботи такого відділення у деокупованій Боровій. Якщо хтось завтра не зможе отримати пенсію, не хвилюйтеся, держава виконає свої зобов‘язання перед пенсіонерами і всі пенсії обов‘язково будуть виплачені. Надалі буде розроблено чіткий графік роботи, а пересувні відділення згодом запрацюють також і в інших населених пунктах громади”, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що офіційно про повне звільнення Борівської громади від окупантів повідомили 6 жовтня .Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, отделение, пенсии, укрпочта, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 21:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Боровій 13 жовтня запрацює Укрпошта – люди зможуть отримати пенсії".