В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии

13 октября в поселке Боровая Харьковской области в тестовом режиме планирует начать работу передвижное отделение Укрпочты. Жители громады могут получить в нем пенсии.

Работа с клиентами должна начаться около 12:00 в помещении Укрпочты на улице Центральной, 2. Но время может меняться, поскольку зависит от ситуации в дороге, сообщает Боровский поселковый совет.

Пенсии будут выдавать в порядке живой очереди и исключительно лично в руки. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение и идентификационный код. На месте будет дежурить патруль полиции.

«Это будет первый, пробный день работы такого отделения в деоккупированной Боровой. Если кто-то завтра не сможет получить пенсию, не волнуйтесь, государство выполнит свои обязательства перед пенсионерами и все пенсии обязательно будут выплачены. В дальнейшем будет разработан четкий график работы, а передвижные отделения впоследствии заработают также и в других населенных пунктах громады», — говорится в сообщении.

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Напомним, что официально о полном освобождении Боровской громады от оккупантов сообщили 6 октября.