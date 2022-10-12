В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии
13 октября в поселке Боровая Харьковской области в тестовом режиме планирует начать работу передвижное отделение Укрпочты. Жители громады могут получить в нем пенсии.
Работа с клиентами должна начаться около 12:00 в помещении Укрпочты на улице Центральной, 2. Но время может меняться, поскольку зависит от ситуации в дороге, сообщает Боровский поселковый совет.
Пенсии будут выдавать в порядке живой очереди и исключительно лично в руки. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение и идентификационный код. На месте будет дежурить патруль полиции.
«Это будет первый, пробный день работы такого отделения в деоккупированной Боровой. Если кто-то завтра не сможет получить пенсию, не волнуйтесь, государство выполнит свои обязательства перед пенсионерами и все пенсии обязательно будут выплачены. В дальнейшем будет разработан четкий график работы, а передвижные отделения впоследствии заработают также и в других населенных пунктах громады», — говорится в сообщении.
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Напомним, что официально о полном освобождении Боровской громады от оккупантов сообщили 6 октября.Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, отделение, пенсии, укрпочта, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 21:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии".