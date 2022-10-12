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В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии

Общество 21:21   12.10.2022
Елена Нагорная
В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии

13 октября в поселке Боровая Харьковской области в тестовом режиме планирует начать работу передвижное отделение Укрпочты. Жители громады могут получить в нем пенсии.

Работа с клиентами должна начаться около 12:00 в помещении Укрпочты на улице Центральной, 2. Но время может меняться, поскольку зависит от ситуации в дороге, сообщает Боровский поселковый совет.

Пенсии будут выдавать в порядке живой очереди и исключительно лично в руки. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение и идентификационный код. На месте будет дежурить патруль полиции.

«Это будет первый, пробный день работы такого отделения в деоккупированной Боровой. Если кто-то завтра не сможет получить пенсию, не волнуйтесь, государство выполнит свои обязательства перед пенсионерами и все пенсии обязательно будут выплачены. В дальнейшем будет разработан четкий график работы, а передвижные отделения впоследствии заработают также и в других населенных пунктах громады», — говорится в сообщении.

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Напомним, что официально о полном освобождении Боровской громады от оккупантов сообщили 6 октября.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 21:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии".