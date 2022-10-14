“Слава ЗСУ!”: у Харкові погасили марки до Дня захисників і захисниць України
“Слава Збройним Силам України!” Нові марки до Дня захисників та захисниць України випустила Укрпошта, а спецпогашення аркуша у Харкові відбулося на станції метро “Захисників України”.
Аркуш складається з 6-ти поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців, кожна з яких відображає окремий рід українських військ, розповідають у міськраді.
Тираж листа складає мільйон екземплярів. Окрім марок також випущено 6 конвертів із емблемами військ, шість карток та конверт “Перший день”.
Частина коштів, зібраних від продажу марок, буде спрямована на допомогу ЗСУ.
Благодійний випуск вже доступний онлайн. Замовити його можна за посиланням: bit.ly/ArmedForces_postmark
Читайте також: На честь бійців ДСНС Харківщини випустили марку (фото)Категорії: Суспільство, Харків; Теги: марки, укрпочта, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Слава ЗСУ!”: у Харкові погасили марки до Дня захисників і захисниць України".