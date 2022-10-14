«Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины

«Слава Вооруженным Силам Украины!». Новые марки ко Дню защитников и защитниц Украины выпустила Укрпочта, а спецпогашение листа в Харькове состоялось на станции метро «Защитников Украины».

Лист состоит из 6-ти почтовых марок с иллюстрациями военнослужащих, каждая из которых отражает отдельный род украинских войск, рассказывают в горсовете.

Тираж листа составляет миллион экземпляров. Кроме марок также выпущено 6 конвертов с эмблемами войск, шесть карточек и конверт «Первый день».

Часть средств, собранных от продажи марок, будет направлена на помощь ВСУ.

Благотворительный выпуск уже доступен онлайн. Заказать его можно по ссылке: bit.ly/ArmedForces_postmark