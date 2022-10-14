«Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины
Фото: Укрпочта
«Слава Вооруженным Силам Украины!». Новые марки ко Дню защитников и защитниц Украины выпустила Укрпочта, а спецпогашение листа в Харькове состоялось на станции метро «Защитников Украины».
Лист состоит из 6-ти почтовых марок с иллюстрациями военнослужащих, каждая из которых отражает отдельный род украинских войск, рассказывают в горсовете.
Тираж листа составляет миллион экземпляров. Кроме марок также выпущено 6 конвертов с эмблемами войск, шесть карточек и конверт «Первый день».
Часть средств, собранных от продажи марок, будет направлена на помощь ВСУ.
Благотворительный выпуск уже доступен онлайн. Заказать его можно по ссылке: bit.ly/ArmedForces_postmark
Читайте также: Предотвратить. Спасти. Помочь: в честь бойцов ГСЧС Харьковщины выпустили маркуКатегории: Общество, Харьков; Теги: марки, укрпочта, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины".