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«Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины

Общество 19:00   14.10.2022
Елена Нагорная
«Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины Фото: Укрпочта

«Слава Вооруженным Силам Украины!». Новые марки ко Дню защитников и защитниц Украины выпустила Укрпочта, а спецпогашение листа в Харькове состоялось на станции метро «Защитников Украины».

Лист состоит из 6-ти почтовых марок с иллюстрациями военнослужащих, каждая из которых отражает отдельный род украинских войск, рассказывают в горсовете.

Тираж листа составляет миллион экземпляров. Кроме марок также выпущено 6 конвертов с эмблемами войск, шесть карточек и конверт «Первый день».

Часть средств, собранных от продажи марок, будет направлена на помощь ВСУ.

Благотворительный выпуск  уже доступен онлайн. Заказать его можно по ссылке: bit.ly/ArmedForces_postmark

Читайте также: Предотвратить. Спасти. Помочь: в честь бойцов ГСЧС Харьковщины выпустили марку

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины".