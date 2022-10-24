“Харків – залізобетон”: на Харківщині з’явився черговий мурал (фото)
Мурал, що нагадує всім про міцність духу харків’ян, прикрасив вхід до дитячої бібліотеки в Покотилівці.
Організаторка арт-акції, що пройшла в Покотилівці, Наталія Пахніна пояснила, що в громаді давно хотіли створити щось іміджеве. І зупинилися на муралах. Один такий із “мирних часів” існує в Бабаях – на ньому зображено Григорія Сковороду. Але воєнні часи вимагають відповідних витворів. Тож для Покотилівки обрали інший арт-об’єкт.
“Вибір зупинився на Покотилівській дитячій бібліотеці, де її завідувачка Анжеліка Гога підтримала цю ідею. Далі продовжувався пошук самого малюнка, і тут на зйомках кліпу гурту “Папа Карло” Василь Рябко познайомив мене з автором легендарного логотипу “Харків – Залізобетон” Патріком Кассанеллі. Результатом нашого знайомства стала низка майстер-класів для молоді від Молодіжного центру High та створення муралу на стіні бібліотеки”, – описала розвиток подій на своїй сторінці у Фейсбуці Пахніна.
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“Такого нема ні в кого”, – прокоментувала появу мурала біля входу до бібліотеки її директорка Анжеліка Гога.Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: мурал, покотиловка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Харків – залізобетон”: на Харківщині з’явився черговий мурал (фото)".