«Харьков — железобетон»: на Харьковщине появился очередной мурал (фото)

Мурал, напоминающий всем о крепкости духа харьковчан, украсил вход в детскую библиотеку в Покотиловке.

Организатор арт-акции, которая прошла в Покотиловке, Наталия Пахнина пояснила, что в громаде давно хотели создать нечто имиджевое. И остановились на муралах. Один такой с «мирных времен» существует в Бабаях — на нем изображен Григорий Сковорода. Но военные времена требуют соответствующих творений. Так что для Покотиловки избрали иной арт-объект.

«Выбор остановился на Покотиловской детской библиотеке, где ее заведующая Анжелика Гога поддержала эту идею. Дальше продолжался поиск самого рисунка, и здесь на съемках клипа группы «Папа Карло» Василий Рябко познакомил меня с автором легендарного логотипа «Харьков — Железобетон» Патриком Кассанели. Результатом нашего знакомства стал ряд мастер-классов для молодежи от Молодежного центра High и создание мурала на стене библиотеки», — описала развитие событий на своей странице в facebook Пахнина.

«Такого нет ни у кого», — прокомментировала появление мурала у входа в библиотеку ее директор Анжелика Гога.