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«Харьков — железобетон»: на Харьковщине появился очередной мурал (фото)

Культура 08:57   24.10.2022
Оксана Горун
«Харьков — железобетон»: на Харьковщине появился очередной мурал (фото)

Мурал, напоминающий всем о крепкости духа харьковчан, украсил вход в детскую библиотеку в Покотиловке.

Организатор арт-акции, которая прошла в Покотиловке, Наталия Пахнина пояснила, что в громаде давно хотели создать нечто имиджевое. И остановились на муралах. Один такой с «мирных времен» существует в Бабаях — на нем изображен Григорий Сковорода. Но военные времена требуют соответствующих творений. Так что для Покотиловки избрали иной арт-объект.

В Покотиловке рисуют мурал Харьков - Железобетон у входа в библиотеку

«Выбор остановился на Покотиловской детской библиотеке, где ее заведующая Анжелика Гога поддержала эту идею. Дальше продолжался поиск самого рисунка, и здесь на съемках клипа группы «Папа Карло» Василий Рябко познакомил меня с автором легендарного логотипа «Харьков — Железобетон» Патриком Кассанели. Результатом нашего знакомства стал ряд мастер-классов для молодежи от Молодежного центра High и создание мурала на стене библиотеки», — описала развитие событий на своей странице в facebook Пахнина.

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Эмблема Харькова в Покотиловке на стене

«Такого нет ни у кого», — прокомментировала появление мурала у входа в библиотеку ее директор Анжелика Гога.

Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 08:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьков — железобетон»: на Харьковщине появился очередной мурал (фото)".