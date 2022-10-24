«Харьков — железобетон»: на Харьковщине появился очередной мурал (фото)
Мурал, напоминающий всем о крепкости духа харьковчан, украсил вход в детскую библиотеку в Покотиловке.
Организатор арт-акции, которая прошла в Покотиловке, Наталия Пахнина пояснила, что в громаде давно хотели создать нечто имиджевое. И остановились на муралах. Один такой с «мирных времен» существует в Бабаях — на нем изображен Григорий Сковорода. Но военные времена требуют соответствующих творений. Так что для Покотиловки избрали иной арт-объект.
«Выбор остановился на Покотиловской детской библиотеке, где ее заведующая Анжелика Гога поддержала эту идею. Дальше продолжался поиск самого рисунка, и здесь на съемках клипа группы «Папа Карло» Василий Рябко познакомил меня с автором легендарного логотипа «Харьков — Железобетон» Патриком Кассанели. Результатом нашего знакомства стал ряд мастер-классов для молодежи от Молодежного центра High и создание мурала на стене библиотеки», — описала развитие событий на своей странице в facebook Пахнина.
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«Такого нет ни у кого», — прокомментировала появление мурала у входа в библиотеку ее директор Анжелика Гога.Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: мурал, покотиловка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьков — железобетон»: на Харьковщине появился очередной мурал (фото)".