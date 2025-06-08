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Электропоезд наехал на мужчину в Харьковской области

Происшествия 17:59   08.06.2025
Оксана Якушко
Электропоезд наехал на мужчину в Харьковской области Фото: Нацполиция

51-летнего мужчину с травмами доставили в реанимацию, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел 8 июня около 9:45 в поселке Покотиловка. Пассажирская пригородная электричка, выезжая из-за поворота, наехала на мужчину, который шел близко к путям и не реагировал на звуковые сигналы.

Машинист экстренно тормозил, но избежать трагедии не удалось.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 17:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летнего мужчину с травмами доставили в реанимацию, сообщила Нацполиция.".