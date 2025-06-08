Электропоезд наехал на мужчину в Харьковской области

51-летнего мужчину с травмами доставили в реанимацию, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел 8 июня около 9:45 в поселке Покотиловка. Пассажирская пригородная электричка, выезжая из-за поворота, наехала на мужчину, который шел близко к путям и не реагировал на звуковые сигналы.

Машинист экстренно тормозил, но избежать трагедии не удалось.