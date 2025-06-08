Электропоезд наехал на мужчину в Харьковской области
Фото: Нацполиция
51-летнего мужчину с травмами доставили в реанимацию, сообщила Нацполиция.
Инцидент произошел 8 июня около 9:45 в поселке Покотиловка. Пассажирская пригородная электричка, выезжая из-за поворота, наехала на мужчину, который шел близко к путям и не реагировал на звуковые сигналы.
Машинист экстренно тормозил, но избежать трагедии не удалось.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: наезд, Нацполиция, покотиловка, электропоезд;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летнего мужчину с травмами доставили в реанимацию, сообщила Нацполиция.".