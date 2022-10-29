У Харківській області жінка загинула на подвір’ї власного будинку від вибуху

Невідомий предмет вибухнув у дворі житлового будинку, де мешкала жінка з маленькою дитиною.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Трагічна подія сталася вдень 29 жовтня у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу Харківської області.

«У будинку мешкала родина з малою дитиною. Наразі знайдене тіло жінки. Пошуки продовжуються. Хата знаходилася на краю села, тому інші садиби не постраждали. В черговий раз прошу, будьте обережні! Не підіймайте та не приносьте додому небезпечні предмети!» – закликав Зеленський.