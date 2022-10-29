У Харківській області жінка загинула на подвір’ї власного будинку від вибуху
Невідомий предмет вибухнув у дворі житлового будинку, де мешкала жінка з маленькою дитиною.
Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський на своїй сторінці у Facebook.
Трагічна подія сталася вдень 29 жовтня у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу Харківської області.
«У будинку мешкала родина з малою дитиною. Наразі знайдене тіло жінки. Пошуки продовжуються. Хата знаходилася на краю села, тому інші садиби не постраждали. В черговий раз прошу, будьте обережні! Не підіймайте та не приносьте додому небезпечні предмети!» – закликав Зеленський.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 19:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невідомий предмет вибухнув у дворі житлового будинку, де мешкала жінка з маленькою дитиною.".