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В Харьковской области женщина погибла во дворе собственного дома от взрыва

Общество 19:55   29.10.2022
Оксана Якушко
В Харьковской области женщина погибла во дворе собственного дома от взрыва

Неизвестный предмет взорвался во дворе жилого дома, где жила женщина с маленьким ребенком.

Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский на своей странице в Facebook.

Трагическое событие произошло днем ​​29 октября в селе Федоровка Миролюбовского старостинского округа Харьковской области.

«В доме жила семья с маленьким ребёнком. В настоящее время найдено тело женщины. Поиски продолжаются. Дом находился на краю села, поэтому другие усадьбы не пострадали. В очередной раз прошу, будьте осторожны! Не поднимайте и не приносите домой опасные предметы! – призвал Зеленский.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 19:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неизвестный предмет взорвался во дворе жилого дома, где жила женщина с маленьким ребенком.".