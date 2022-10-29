В Харьковской области женщина погибла во дворе собственного дома от взрыва

Неизвестный предмет взорвался во дворе жилого дома, где жила женщина с маленьким ребенком.

Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский на своей странице в Facebook.

Трагическое событие произошло днем ​​29 октября в селе Федоровка Миролюбовского старостинского округа Харьковской области.

«В доме жила семья с маленьким ребёнком. В настоящее время найдено тело женщины. Поиски продолжаются. Дом находился на краю села, поэтому другие усадьбы не пострадали. В очередной раз прошу, будьте осторожны! Не поднимайте и не приносите домой опасные предметы! – призвал Зеленский.