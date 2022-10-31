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Медикаменти з “гуманітарки” на Харківщині можуть бути небезпечними – ХОВА

Суспільство 11:37   31.10.2022
Оксана Горун
Медикаменти з “гуманітарки” на Харківщині можуть бути небезпечними – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив про необхідність якнайшвидше відкрити аптеки на деокупованих територіях, оскільки ліки з “гуманітарки” “можуть людям нашкодити”.

“Є гостра необхідність у відкритті аптек на деокупованих територіях Харківщини. Ті медикаменти, які люди отримують із гуманітарної допомоги, не завжди йдуть на користь, адже через порушення правил транспортування та зберігання ці ліки можуть людям навпаки нашкодити”, – цитує заяву Синегубова пресслужба ХОВА.

Питання аптек голова ХОВА порушив на зустрічі з новопризначеними головами військових адміністрацій області. На сьогодні в області створили вже 7 районних військових адміністрацій та 21 військову адміністрацію в громадах.

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    • Серед питань, які також обговорювали на зустрічі, – забезпечення дровами мешканців громад, що залишились без газу та централізованого теплопостачання, організація пунктів обігріву, збирання інформації про руйнування у громадах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив про необхідність якнайшвидше відкрити аптеки на деокупованих територіях, оскільки ліки з “гуманітарки” “можуть людям нашкодити”".