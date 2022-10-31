Медикаменты из гуманитарной помощи на Харьковщине могут быть опасны — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил о необходимости как можно быстрее открыть аптеки на деоккупированных территориях, так как лекарства из «гуманитарки» «могут людям навредить».

«Есть острая необходимость в открытии аптек на деоккупированных территориях Харьковщины. Те медикаменты, которые люди получают из гуманитарной помощи, не всегда идут на пользу, ведь из-за нарушений правил транспортировки и хранения эти лекарства могут людям наоборот навредить» , – цитирует заявление Синегубова пресс-служба ХОВА.

Вопрос аптек глава ХОВА поднял на встрече с новоназначенными главами военных администраций области. На сегодня в области создали уже 7 районных военных администраций и 21 военную администрацию в громадах.

Среди вопросов, которые также обсуждали на встрече, — обеспечение дровами жителей громад, которые остались без газа и централизованного теплоснабжения, организация пунктов обогрева, сбор информации о разрушениях в громадах.