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Медикаменты из гуманитарной помощи на Харьковщине могут быть опасны — ХОВА

Общество 11:37   31.10.2022
Оксана Горун
Медикаменты из гуманитарной помощи на Харьковщине могут быть опасны — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил о необходимости как можно быстрее открыть аптеки на деоккупированных территориях, так как лекарства из «гуманитарки» «могут людям навредить».

«Есть острая необходимость в открытии аптек на деоккупированных территориях Харьковщины. Те медикаменты, которые люди получают из гуманитарной помощи, не всегда идут на пользу, ведь из-за нарушений правил транспортировки и хранения эти лекарства могут людям наоборот навредить» , – цитирует заявление Синегубова пресс-служба ХОВА.

Вопрос аптек глава ХОВА поднял на встрече с новоназначенными главами военных администраций области. На сегодня в области создали уже 7 районных военных администраций и 21 военную администрацию в громадах.

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    • Среди вопросов, которые также обсуждали на встрече, — обеспечение дровами жителей громад, которые остались без газа и централизованного теплоснабжения, организация пунктов обогрева, сбор информации о разрушениях в громадах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 11:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов заявил о необходимости как можно быстрее открыть аптеки на деоккупированных территориях, так как лекарства из «гуманитарки» «могут людям навредить»".