Медикаменты из гуманитарной помощи на Харьковщине могут быть опасны — ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов заявил о необходимости как можно быстрее открыть аптеки на деоккупированных территориях, так как лекарства из «гуманитарки» «могут людям навредить».
«Есть острая необходимость в открытии аптек на деоккупированных территориях Харьковщины. Те медикаменты, которые люди получают из гуманитарной помощи, не всегда идут на пользу, ведь из-за нарушений правил транспортировки и хранения эти лекарства могут людям наоборот навредить» , – цитирует заявление Синегубова пресс-служба ХОВА.
Вопрос аптек глава ХОВА поднял на встрече с новоназначенными главами военных администраций области. На сегодня в области создали уже 7 районных военных администраций и 21 военную администрацию в громадах.
Читайте также: На Харьковщине сгорел продовольственный магазин (фото)
Среди вопросов, которые также обсуждали на встрече, — обеспечение дровами жителей громад, которые остались без газа и централизованного теплоснабжения, организация пунктов обогрева, сбор информации о разрушениях в громадах.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Медикаменты из гуманитарной помощи на Харьковщине могут быть опасны — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 11:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов заявил о необходимости как можно быстрее открыть аптеки на деоккупированных территориях, так как лекарства из «гуманитарки» «могут людям навредить»".