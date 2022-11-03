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З Харкова до Куп’янська вирушив перший поїзд (відео)

Суспільство 09:03   03.11.2022
Оксана Горун
З Харкова до Куп’янська вирушив перший поїзд (відео)

Перший поїзд із Харкова до Куп’янська через Осинове вже поспішає до пункту призначення, повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Потяг (а точніше – рейковий автобус) вирушив з вокзалу в Харкові о 6:15 ранку 3 листопада.

“Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп’янська — безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз”, – повідомив подробиці голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін.

Відновлювати залізничні колії в напрямку Куп’янська завершили 1 листопада, у тому числі полагодили дві ділянки колії, які потрапили під обстріл 31 жовтня. Загалом від Харкова до Куп’янська ліквідували 49 пошкоджень колії та понад 70 км контактної мережі.

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    • Рейс Харків – Куп’янськ через Осинове курсуватиме щодня. З Харкова вирушає о 06:15, прибуває о 09:50. Назад: з Осинового о 16:21, прибуває до Харкова о 19:35. Вартість проїзду – 43 грн.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 09:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший поїзд із Харкова до Куп’янська через Осинове вже поспішає до пункту призначення, повідомила пресслужба “Укрзалізниці”".