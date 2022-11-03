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Из Харькова в Купянск отправился первый поезд (видео)

Общество 09:03   03.11.2022
Оксана Горун
Из Харькова в Купянск отправился первый поезд (видео)

Первый поезд из Харькова в Купянск через Осиново уже спешит в пункт назначения, сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

Поезд (а точнее — рельсовый автобус) отправился с вокзала в Харькове в 6:15 утра 3 ноября.

«Это первый комбинированный рейс «Укрзалізниці», где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска – бесплатными маршрутными автобусами местной громады. Восстановление подорванного железнодорожного моста займет время, но мы не откладываем и восстанавливаем движение уже сейчас», — сообщил подробности председатель правления «Укрзалізниці» Александр Камышин.

Восстанавливать железнодорожные пути в направлении Купянска завершили 1 ноября, в том числе починили два участка пути, которые попали под обстрел 31 октября. В целом от Харькова до Купянска ликвидировали 49 повреждений пути и более 70 км контактной сети.

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    • Рейс Харьков — Купянск через Осиново будет курсировать ежедневно. Из Харькова отправляется в 06:15, прибывает в 09:50. Обратно: из Осинового в 16:21, прибывает в Харьков в 19:35. Стоимость проезда — 43 грн.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 09:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый поезд из Харькова в Купянск через Осиново уже спешит в пункт назначения, сообщила пресс-служба «Укрзалізниці»".