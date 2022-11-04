Синєгубов повідомив, що за вибухи чули вночі в Чугуєві

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі Чугуєв обстріляли, але всі влучання були по “відкритій території”.

“Сьогодні, близько 4 години ранку, в Чугуєві зафіксували 4 влучання на відкритій території, на щастя, без жертв”, – написав голова ХОВА в телеграмі.

Загалом на Харківщині, за даними Синєгубова, минулої доби немає постраждалих від обстрілів. Хоча окупанти продовжували стріляти по населених пунктах – переважно біля кордону та лінії зіткнення.

“Протягом доби окупанти знову завдавали ударів по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, – повідомив голова ХОВА. – У м. Куп’янськ внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку. Після обстрілу об 11 годині в Куп’янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства. Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок. Без постраждалих“.

Раніше в ДСНС повідомили про дві пожежі на Харківщині, спричинені російськими обстрілами.