Синегубов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Чугуеве
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью Чугуев обстреляли, но все попадания были по «открытой территории».
«Сегодня, около 4 часов утра, в Чугуеве зафиксировали 4 попадания на открытой территории, к счастью, без жертв», — написал глава ХОВА в telegram.
В целом на Харьковщине, по данным Синегубова, за минувшие сутки нет пострадавших от обстрелов. Хотя оккупанты продолжали стрелять по населенным пунктам — в основном у границы и линии столкновения.
«В течение суток оккупанты снова наносили удары по населенным пунктам Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, — сообщил глава ХОВА. — В г. Купянск в результате обстрела горела пристройка к жилому дому. После обстрела в 11 часов в Купянске возник пожар на крыше админздания фермерского хозяйства. Около полуночи в Савинской общине Изюмского района оккупанты попали в частный дом. Без пострадавших».
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Ранее в ГСЧС сообщили о двух пожарах на Харьковщине, вызванных российскими обстрелами.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью Чугуев обстреляли, но все попадания были по «открытой территории»".