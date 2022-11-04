За сутки на Харьковщине произошли два пожара из-за обстрелов — ГСЧС

Оба пожара случились в Купянске, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки в регионе случилось девять пожаров, отметили в сводке ГСЧС, два из них связаны с ведением боевых действий.

«Два пожара, которые вызвал враг своими обстрелами, произошли в городе Купянске. Горели частный жилой дом и не эксплуатируемое административное здание», — сообщили спасатели.

По их информации, в регионе за сутки обезвредили 471 взрывоопасный предмет.

Никакой информации о ночных ЧП в Чугуевском районе Харьковской области в сводке нет, хотя несколько харьковских пабликов, а за ними — СМИ сообщали о звуках шести взрывов на Чугуевщине, которые прозвучали между 3 и 4 часами ночи 4 ноября.