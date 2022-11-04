За сутки на Харьковщине произошли два пожара из-за обстрелов — ГСЧС
Оба пожара случились в Купянске, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего за сутки в регионе случилось девять пожаров, отметили в сводке ГСЧС, два из них связаны с ведением боевых действий.
«Два пожара, которые вызвал враг своими обстрелами, произошли в городе Купянске. Горели частный жилой дом и не эксплуатируемое административное здание», — сообщили спасатели.
По их информации, в регионе за сутки обезвредили 471 взрывоопасный предмет.
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Никакой информации о ночных ЧП в Чугуевском районе Харьковской области в сводке нет, хотя несколько харьковских пабликов, а за ними — СМИ сообщали о звуках шести взрывов на Чугуевщине, которые прозвучали между 3 и 4 часами ночи 4 ноября.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 08:09;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оба пожара случились в Купянске, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".