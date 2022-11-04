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За добу на Харківщині сталися дві пожежі через обстріл – ДСНС

Події 08:09   04.11.2022
Олексій Наумов
За добу на Харківщині сталися дві пожежі через обстріл – ДСНС

Обидві пожежі сталися в Куп’янську, повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу в регіоні трапилося дев’ять пожеж, зазначили у зведенні ДСНС, дві з них пов’язані із веденням бойових дій.

“Дві пожежі, які спричинив ворог своїм обстрілом, сталися в місті Куп’янську. Горіли приватний житловий будинок і не експлуатована адміністративна будівля”, – повідомили рятувальники.

За їхньою інформацією, у регіоні за добу знешкодили 471 вибухонебезпечний предмет.

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    • Жодної інформації про нічні НП у Чугуївському районі Харківської області у зведенні немає, хоча кілька харківських пабліків, а за ними – ЗМІ повідомляли про звуки шести вибухів на Чугуївщині, які почули між 3 та 4 годинами ночі 4 листопада.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 08:09;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обидві пожежі сталися в Куп’янську, повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області".