На Харківщині ворог обстріляв Куп’янщину – Генштаб ЗСУ

У 256 день великої війни противник завдав ударів по районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

На Харківщині ворог здійснював обстріли на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує. В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БпЛА.