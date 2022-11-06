12 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Ворог вів вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Слобожанському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.
Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районі населеного пункту Зибине Харківської області.
Також ворог обстрілював на Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області;
Ворог гатив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 07:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог вів вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Слобожанському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".