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12 населенных пунктов обстрелял враг в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Общество 07:32   06.11.2022
Оксана Якушко
12 населенных пунктов обстрелял враг в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Слобожанском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Захватчики пытаются удержать временно оккупированные территории, сосредоточивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районе населенного пункта Зыбино Харьковской области.

Также враг обстреливал на Слобожанском направлении из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области.

Враг бил по мирному населению из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 07:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Слобожанском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".