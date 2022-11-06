12 населенных пунктов обстрелял враг в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Слобожанском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
Захватчики пытаются удержать временно оккупированные территории, сосредоточивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районе населенного пункта Зыбино Харьковской области.
Также враг обстреливал на Слобожанском направлении из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области.
Враг бил по мирному населению из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 07:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Слобожанском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".