12 населенных пунктов обстрелял враг в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Слобожанском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Захватчики пытаются удержать временно оккупированные территории, сосредоточивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районе населенного пункта Зыбино Харьковской области.

Также враг обстреливал на Слобожанском направлении из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области.

Враг бил по мирному населению из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области.