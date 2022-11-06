В Харьковской области враг обстрелял Купянщину — Генштаб ВСУ
В 256 день великой войны противник наносил удары по районам населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площанка, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток противник нанес 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершил более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.
В Харьковской области враг осуществлял обстрелы на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площанка.
По уточненной информации подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Утраты противника уточняются.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БПЛА.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 18:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 256 день великой войны противник наносил удары по районам населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площанка, сообщил Генеральный штаб ВСУ. ".