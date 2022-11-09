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Мав тату «росія». Під Харковом чоловік зберігав заряджений гранатомет

Суспільство 16:42   09.11.2022
Оксана Якушко
Мав тату «росія». Під Харковом чоловік зберігав заряджений гранатомет

Правоохоронці вилучили протитанковий гранатомет у мешканця Чугуївського району, повідомила поліція Харківської області.

Поліцейські офіцери громади Чугуївського РУП під час відпрацювання деокупованих територій виявили у 57-річного мешканця села Мосьпанове протитанковий гранатомет.

Гранатомет було заряджено реактивними протитанковими снарядами.

Чоловік розповів, що знайшов небезпечний трофей і приніс додому.

Що найдивовижніше, чоловік, окрім гранатомета, мав тату «росія».

Зброю вилучили та знищили.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 16:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вилучили протитанковий гранатомет у мешканця Чугуївського району, повідомила поліція Харківської області.".