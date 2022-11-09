Мав тату «росія». Під Харковом чоловік зберігав заряджений гранатомет

Правоохоронці вилучили протитанковий гранатомет у мешканця Чугуївського району, повідомила поліція Харківської області.

Поліцейські офіцери громади Чугуївського РУП під час відпрацювання деокупованих територій виявили у 57-річного мешканця села Мосьпанове протитанковий гранатомет.

Гранатомет було заряджено реактивними протитанковими снарядами.

Чоловік розповів, що знайшов небезпечний трофей і приніс додому.

Що найдивовижніше, чоловік, окрім гранатомета, мав тату «росія».

Зброю вилучили та знищили.