Мав тату «росія». Під Харковом чоловік зберігав заряджений гранатомет
Правоохоронці вилучили протитанковий гранатомет у мешканця Чугуївського району, повідомила поліція Харківської області.
Поліцейські офіцери громади Чугуївського РУП під час відпрацювання деокупованих територій виявили у 57-річного мешканця села Мосьпанове протитанковий гранатомет.
Гранатомет було заряджено реактивними протитанковими снарядами.
Чоловік розповів, що знайшов небезпечний трофей і приніс додому.
Що найдивовижніше, чоловік, окрім гранатомета, мав тату «росія».
Зброю вилучили та знищили.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 16:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вилучили протитанковий гранатомет у мешканця Чугуївського району, повідомила поліція Харківської області.".