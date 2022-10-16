Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову
Корову з ветеринарними кліпсами на вухах жертви російської пропагади прийняли за тварину з “НАТівської біолабораторії”.
Історію із серії “навмисно не придумаєш” розповіли в пресслужбі Харківського окремого батальйона тероборони.
В селі Кам’янка, що на Харківщині, орки побачили корову з ветеринарними кліпсами на вухах. Мордорскі дикуни вирішили, що тварина чипована, з секретної натівської біолабараторії та становить небезпеку людству. Корову, на всяк випадок, руські розстріляли с протитанкового гранатомету”, – розповіли про хід подій тероборонці.
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А прославлений художник батальйона Руслан навіть намалював комікс за мотивами цієї історії. Від редакції: комікси коміксами, а вбиту корову шкода.Категорії: Події, Харків; Теги: війна, корова, Нато, тероборона; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 11:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову".