Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову

Корову з ветеринарними кліпсами на вухах жертви російської пропагади прийняли за тварину з “НАТівської біолабораторії”.

Історію із серії “навмисно не придумаєш” розповіли в пресслужбі Харківського окремого батальйона тероборони.

В селі Кам’янка, що на Харківщині, орки побачили корову з ветеринарними кліпсами на вухах. Мордорскі дикуни вирішили, що тварина чипована, з секретної натівської біолабараторії та становить небезпеку людству. Корову, на всяк випадок, руські розстріляли с протитанкового гранатомету”, – розповіли про хід подій тероборонці.

А прославлений художник батальйона Руслан навіть намалював комікс за мотивами цієї історії. Від редакції: комікси коміксами, а вбиту корову шкода.