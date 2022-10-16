Live
  • Неділя 16.10.2022
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову

Події 11:13   16.10.2022
Оксана Горун
Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову

Корову з ветеринарними кліпсами на вухах жертви російської пропагади прийняли за тварину з “НАТівської біолабораторії”.

Історію із серії “навмисно не придумаєш” розповіли в пресслужбі Харківського окремого батальйона тероборони.

В селі Кам’янка, що на Харківщині, орки побачили корову з ветеринарними кліпсами на вухах. Мордорскі дикуни вирішили, що тварина чипована, з секретної натівської біолабараторії та становить небезпеку людству. Корову, на всяк випадок, руські розстріляли с протитанкового гранатомету”, – розповіли про хід подій тероборонці.

Читайте також:  Доктор Комаровський поставив діагноз росіянам (відео)

А прославлений художник батальйона Руслан навіть намалював комікс за мотивами цієї історії. Від редакції: комікси коміксами, а вбиту корову шкода.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

07:30
Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб
11:53
Випущені по Харкову ракети все частіше приземлятимуться в Бєлгороді-експерт
11:03
KRAKEN привітав із Днем захисників України кадрами визволення Харківщини
09:13
Житель Харківщини воює проти України у ПВК “Вагнер” – прокуратура
08:43
ЗСУ звільнили 502 населені пункти на Харківщині

Ви читали новину: «Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 11:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову".