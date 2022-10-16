Приняли за биооружие: военные РФ на Харьковщине расстреляли корову

Корову с ветеринарными клипсами на ушах жертвы российской пропагады приняли за животное из «НАТОвской биолаборатории».

Историю из серии «нарочно не придумаешь» рассказали в пресс-службе Харьковской отдельного батальона теробороны.

«В селе Каменка Харьковской области орки увидели корову с ветеринарными клипсами на ушах. Мордорские дикари решили, что животное чипированное, из секретной натовской биолабаратории и представляет опасность для человечества. Корову, на всякий случай, россияне расстреляли из противотанкового гранатомета», — описали события тероборонцы.

А прославившийся художник батальона Руслан даже нарисовал комикс по мотивам этой истории. От редакции: комиксы комиксами, а убитую корову жаль.