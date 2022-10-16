Приняли за биооружие: военные РФ на Харьковщине расстреляли корову
Корову с ветеринарными клипсами на ушах жертвы российской пропагады приняли за животное из «НАТОвской биолаборатории».
Историю из серии «нарочно не придумаешь» рассказали в пресс-службе Харьковской отдельного батальона теробороны.
«В селе Каменка Харьковской области орки увидели корову с ветеринарными клипсами на ушах. Мордорские дикари решили, что животное чипированное, из секретной натовской биолабаратории и представляет опасность для человечества. Корову, на всякий случай, россияне расстреляли из противотанкового гранатомета», — описали события тероборонцы.
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А прославившийся художник батальона Руслан даже нарисовал комикс по мотивам этой истории. От редакции: комиксы комиксами, а убитую корову жаль.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, корова, Нато, тероборона; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 11:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приняли за биооружие: военные РФ на Харьковщине расстреляли корову".