Имел тату «россия». Под Харьковом мужчина хранил заряженный гранатомет

Правоохранители изъяли противотанковый гранатомет у жителя Чугуевского района, сообщила полиция Харьковской области.

Полицейские офицеры общины Чугуевского РУП во время отработки деоккупированных территорий обнаружили у 57-летнего жителя села Мосьпаново противотанковый гранатомет.

Гранатомет был заряжен реактивными противотанковыми снарядами.

Мужчина рассказал, что нашел опасный «трофей» и принес домой.

Что самое удивительное, мужчина, кроме гранатомета, имел тату «россия».

Оружие изъяли и уничтожили.