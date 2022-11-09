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Имел тату «россия». Под Харьковом мужчина хранил заряженный гранатомет

Общество 16:42   09.11.2022
Оксана Якушко
Имел тату «россия». Под Харьковом мужчина хранил заряженный гранатомет

Правоохранители изъяли противотанковый гранатомет у жителя Чугуевского района, сообщила полиция Харьковской области.

Полицейские офицеры общины Чугуевского РУП во время отработки деоккупированных территорий обнаружили у 57-летнего жителя села Мосьпаново противотанковый гранатомет.

Гранатомет был заряжен реактивными противотанковыми снарядами.

Мужчина рассказал, что нашел опасный «трофей» и принес домой.

Что самое удивительное, мужчина, кроме гранатомета, имел тату «россия».

Оружие изъяли и уничтожили.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 16:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители изъяли противотанковый гранатомет у жителя Чугуевского района, сообщила полиция Харьковской области.".