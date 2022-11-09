Имел тату «россия». Под Харьковом мужчина хранил заряженный гранатомет
Правоохранители изъяли противотанковый гранатомет у жителя Чугуевского района, сообщила полиция Харьковской области.
Полицейские офицеры общины Чугуевского РУП во время отработки деоккупированных территорий обнаружили у 57-летнего жителя села Мосьпаново противотанковый гранатомет.
Гранатомет был заряжен реактивными противотанковыми снарядами.
Мужчина рассказал, что нашел опасный «трофей» и принес домой.
Что самое удивительное, мужчина, кроме гранатомета, имел тату «россия».
Оружие изъяли и уничтожили.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 16:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители изъяли противотанковый гранатомет у жителя Чугуевского района, сообщила полиция Харьковской области.".