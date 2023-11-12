Харьковские пограничники разбили пехоту рф на Купянском направлении (видео)
Фото: Facebook 92 ОМБр
Бойцы бригады «Сталевий кордон» из минометов и гранатометов MK-19 разбили группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.
С помощью дронов пограничники наблюдали за врагом, а затем метко наносили удары.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: беспилотник, БПЛА, гранатомет, дрон, купянское направление, миномет, пехота, пограничники, рф;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 14:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» из минометов и гранатометов MK-19 разбили группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.".