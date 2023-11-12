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Харьковские пограничники разбили пехоту рф на Купянском направлении (видео)

Происшествия 14:56   12.11.2023
Оксана Якушко
Харьковские пограничники разбили пехоту рф на Купянском направлении (видео) Фото: Facebook 92 ОМБр

Бойцы бригады «Сталевий кордон» из минометов и гранатометов MK-19 разбили группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.

С помощью дронов пограничники наблюдали за врагом, а затем метко наносили удары.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 14:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» из минометов и гранатометов MK-19 разбили группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.".