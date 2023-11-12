Харківські прикордонники розбили піхоту рф на Куп’янському напрямку (відео)
Фото: фейсбук 92 ОМБр
Бійці бригади “Сталевий кордон” з мінометів і гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
За допомогою дронів прикордонники спостерігали за ворогом, а потім влучно завдавали ударів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 14:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” з мінометів і гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців на Куп’янсько-Лиманському напрямку.".