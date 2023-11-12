Харківські прикордонники розбили піхоту рф на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” з мінометів і гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

За допомогою дронів прикордонники спостерігали за ворогом, а потім влучно завдавали ударів.