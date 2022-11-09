В Ізюмі вставляють вікна у лікарні та розмістили “швидку” в модульній будівлі
В Ізюмі, який сильніше за всі міста Харківщини постраждав від російських обстрілів та окупації, поступово налагоджують мирне життя.
У мерії міста повідомили, що в Ізюмській міській лікарні вже встановлюють нові пластикові вікна замість тих, що вилетіли через обстріли. Крім того, ремонтують систему опалення.
“Під час військової агресії РФ не вціліла жодна віконна рама й розмерзлися майже всі батареї”, – зазначили в пресслужбі Ізюмської міськради.
Також знайшли тимчасове рішення, де розмістити станцію швидкої допомоги. Будівля, де раніше було місцеве відділення, суттєво постраждала. Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками поїздки до Ізюма директора Центру Віктора Забашти.
“Директор разом із представниками фонду ООН у галузі народонаселення та головою Ізюмської військово-цивільної адміністрації Степаном Масельським оглянули нещодавно встановлений в Ізюмі модульний будинок, де тимчасово розміщуватиметься Ізюмське відділення Центру”, – зазначили на сторінці Центру в фейсбуці.
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Там додали, що в Ізюмі Віктор Забашта привітав із днем народження героїчного страшного фельдшера “швидкої” Сергія Боцмана, який під час окупації в якийсь момент сам надавав екстрену допомогу всьому місту.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі, який сильніше за всі міста Харківщини постраждав від російських обстрілів та окупації, поступово налагоджують мирне життя".