Live
  • Середа 09.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.54
    • 🟢

В Ізюмі вставляють вікна у лікарні та розмістили “швидку” в модульній будівлі

Суспільство 07:51   09.11.2022
Оксана Горун
В Ізюмі вставляють вікна у лікарні та розмістили “швидку” в модульній будівлі Фото: ЦЕМПіМК

В Ізюмі, який сильніше за всі міста Харківщини постраждав від російських обстрілів та окупації, поступово налагоджують мирне життя.

У мерії міста повідомили, що в Ізюмській міській лікарні вже встановлюють нові пластикові вікна замість тих, що вилетіли через обстріли.  Крім того, ремонтують систему опалення.

“Під час військової агресії РФ не вціліла жодна віконна рама й розмерзлися майже всі батареї”, – зазначили в пресслужбі Ізюмської міськради.

Також знайшли тимчасове рішення, де розмістити станцію швидкої допомоги. Будівля, де раніше було місцеве відділення, суттєво постраждала. Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за підсумками поїздки до Ізюма директора Центру Віктора Забашти.

“Директор разом із представниками фонду ООН у галузі народонаселення та головою Ізюмської військово-цивільної адміністрації Степаном Масельським оглянули нещодавно встановлений в Ізюмі модульний будинок, де тимчасово розміщуватиметься Ізюмське відділення Центру”, – зазначили на сторінці Центру в фейсбуці.

  • Читайте також: Мобільна лабораторія в Ізюмі: ДНК для ідентифікації загиблих здали 32 людини

    • Там додали, що в Ізюмі Віктор Забашта привітав із днем ​​народження героїчного страшного фельдшера “швидкої” Сергія Боцмана, який під час окупації в якийсь момент сам надавав екстрену допомогу всьому місту.

    Фельдшер Ізюмської швидкої Сергій Боцман та Віктор Забашта

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:47
    На Харківщині місцеві жителі “здали” поліції місце зберігання боєприпасів РФ
    11:07
    У мерії показали, як відновлюють зруйновані росіянами будинки у Харкові
    12:32
    Де у звільнених районах Харківщини з’явилися газ і електропостачання
    20:52
    Відновлення Харківського університету: як рятуватимуть Каразіна (сюжет)
    17:35
    У Харкові запустили 188 ліфтів, які зупинилися через війну (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Ізюмі вставляють вікна у лікарні та розмістили “швидку” в модульній будівлі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 07:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі, який сильніше за всі міста Харківщини постраждав від російських обстрілів та окупації, поступово налагоджують мирне життя".