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В Изюме вставляют окна в больнице и разместили «скорую» в модульном здании

Общество 07:51   09.11.2022
Оксана Горун
В Изюме вставляют окна в больнице и разместили «скорую» в модульном здании Фото: ЦЭМПиМК

В Изюме, который сильнее всех городов Харьковщины пострадал от российских обстрелов и оккупации, постепенно налаживают мирную жизнь.

В мэрии города сообщили что в Изюмской городской больнице уже устанавливают новые пластиковые окна вместо вылетевших из-за обстрелов. Кроме того, ремонтируют систему отопления.

«Во время военной агрессии РФ не уцелела ни одна оконная рама и размерзлись почти все батареи», — отметили в пресс-службе Изюмского горсовета.

Также нашли временное решение, где разместить станцию «скорой помощи». Здание, где раньше было местное отделение, существенно пострадало. Об этом сообщили в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по итогам поездки в Изюм директора Центра Виктора Забашты.

«Директор вместе с представителями фонда ООН в области народонаселения и главой Изюмской военно-гражданской администрации Степаном Масельским осмотрели недавно установленный в Изюме модульный дом, где будет временно размещаться Изюмское отделение Центра», — отметили на странице Центра в facebook.

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    • Там добавили, что в Изюме Виктор Забашта поздравил с днем рождения героического страшего фельдшера «скорой»  Сергея Боцмана, который во время оккупации в какой-то момент сам оказывал экстренную помощь всему городу.

    Фельдшер Изюмской скорой Сергей Боцман и Виктор Забашта
    Фото: ЦЭМПиМК
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 07:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме, который сильнее всех городов Харьковщины пострадал от российских обстрелов и оккупации, постепенно налаживают мирную жизнь".