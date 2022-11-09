В Изюме вставляют окна в больнице и разместили «скорую» в модульном здании

В Изюме, который сильнее всех городов Харьковщины пострадал от российских обстрелов и оккупации, постепенно налаживают мирную жизнь.

В мэрии города сообщили что в Изюмской городской больнице уже устанавливают новые пластиковые окна вместо вылетевших из-за обстрелов. Кроме того, ремонтируют систему отопления.

«Во время военной агрессии РФ не уцелела ни одна оконная рама и размерзлись почти все батареи», — отметили в пресс-службе Изюмского горсовета.

Также нашли временное решение, где разместить станцию «скорой помощи». Здание, где раньше было местное отделение, существенно пострадало. Об этом сообщили в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по итогам поездки в Изюм директора Центра Виктора Забашты.

«Директор вместе с представителями фонда ООН в области народонаселения и главой Изюмской военно-гражданской администрации Степаном Масельским осмотрели недавно установленный в Изюме модульный дом, где будет временно размещаться Изюмское отделение Центра», — отметили на странице Центра в facebook.

Там добавили, что в Изюме Виктор Забашта поздравил с днем рождения героического страшего фельдшера «скорой» Сергея Боцмана, который во время оккупации в какой-то момент сам оказывал экстренную помощь всему городу.