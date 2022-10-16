«Скорая» в оккупации на Харьковщине пережила ультиматумы, угрозы и обстрелы

Во время оккупации части Харьковской области на территориях, где подчас не было ни газа, ни воды, ни света, ни связи, тем не менее продолжала работать «скорая помощь».

Врачи «экстренки» за это время спасли сотни (а может, и тысячи) жизней. Но также сами пережили и стрессы, и угрозы оккупантов, и обстрелы. К сожалению, трое сотрудников «скорой» на Харьковщине погибли. Подробности о работе медиков «экстренки» в условиях войны МГ «Объектив» рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

«Ультиматумы, конечно, были и угрозы были. Они огромную нагрузку выдерживали, но все работали, как могли», — поделился Забашта.

Он также рассказал, что, например, в Изюме фельдшер некоторое время работал в одиночку и ходил на вызовы пешком – под обстрелами.

«Некоторое время экстренную медицинскую помощь населению практически самостоятельно оказывал старший фельдшер отделения Сергей Боцман. Я его умолял: там опасно, постоянные обстрелы. Само отделение пострадало. Уезжай. Он отвечал, что останется, потому что люди ждут от «экстренки» поддержки. Некоторое время он не ездил, а ходил по вызовам. У Сергея Боцмана российские военные четыре раза проводили обыски на дому, срывали пол», — привел пример Забашта.

Несмотря на это на всех оккупированных территориях система «скорой» продолжала работать. Более того, врачи получали зарплаты и даже продуктовые наборы с «большой земли». Подробно о работе системы «экстренки» на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения РФ — в интервью Виктора Забашты МГ «Объектив».