Бутусов повідомив, що зараз відбувається під Херсоном
Український воєнкор зазначає, що російські війська під Херсоном справді розпочали планомірний відхід із плацдарму, але цей процес не буде швидким.
“Російське командування сьогодні (9 листопада – Ред.) вивело з Херсона низку підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової, 106-ї повітряно-десантної дивізій та 22-го армійського корпусу. Характер дій противника говорить про те, що він проводить планомірний відхід із Херсонського плацдарму, спираючись на кілька рубежів оборони, щоб відступати з кордону на кордон, зберігаючи бойовий порядок та управління”, – вважає Юрій Бутусов.
На його думку, відхід російських військ не буде швидким, оскільки на правому березі Дніпра знаходиться кілька тисяч одиниць бойової техніки та озброєння.
“Метою противника є зберегти боєздатність військ. Тому проведено посилене мінування лінії фронту, розгорнуті частини прикриття. Російське командування має намір зберегти максимальну кількість бойової техніки, і не допустити схлопування плацдарму під ударами ЗСУ, що призведе до великих втрат і втрати боєздатності кращих російських з’єднань”, – наголосив воєнкор.
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Серед тих з’єднань, які знаходяться на правому березі і які російське командування намагатиметься зберегти під час відступу – повний склад ВДВ: бойові групи всіх чотирьох дивізій та всіх чотирьох бригад ВДВ РФ. А також – з’єднання 22-го армійського корпусу та 49-ї загальновійськової армії.
На даний момент, за даними Бутусова, вже є інформація про звільнення ЗСУ 6 великих населених пунктів на Херсонщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 07:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український воєнкор зазначає, що російські війська під Херсоном справді розпочали планомірний відхід із плацдарму, але цей процес не буде швидким".